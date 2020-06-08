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Звездный гость

Покойный Михаил Кокшенов был тайно женат на художнице

Об этой супруге актера нет никакой официальной информации.

Покойный Михаил Кокшенов был тайно женат на художнице
Кокшенов был тайно женат на художнице/http://globallookpress.com/

Скончавшийся несколько дней назад актер Михаил Кокшенов был тайно женат на художнице Алле Шавыриной. Об этом браке знаменитого актера нет никакой официальной информации.

Вторая жена знаменитости Елена Кокшенова в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказала о неизвестном браке актера.

«Воспоминания плохие у него были о ней. Но штамп в паспорте стоял. Его законная жена была Шавырина. И дочка законная Марья Михайловна Кокшенова от нее».

Елена Кокшенова

Как отметила Елена Кокшенова, Михаил даже свою дочь от первого брака Алевтину Вокрош, которая сейчас трудится журналисткой, не сразу вписал в паспорт. «Дочь Алевтину он позже вписал в паспорт. Лет 14 ей уже было. Ее собственное поведение не особо хорошее. За последние три года она ни разу не позвонила ему. Вот пока он болел», — заявила Елена Кокшенова.

Напомним, что последние годы жизни Михаил Кокшенов не появлялся на публике. Он сильно болел после перенесенного три года назад инсульта.

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