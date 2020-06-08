«Это его кредо!»: Васильева жестко отреагировала на выходку Панина у гроба Кокшенова

7 июня состоялись похороны народного артиста Михаила Кокшенова, ушедшего из жизни в 83 года от последствий кровоизлияния в мозг. Увы, но не обошлось без скандала.

На церемонию прощания явился актер Алексей Панин, который наговорил много лишнего, употребляя нецензурные слова. Он прошелся по актерскому и режиссерскому таланту умершего, утверждая, что он был «деревянным». И заявил, что на похоронах артиста друзей меньше, чем журналистов. Позже корреспондент КП созвонился со звездой «Жмурок» и попросил его объяснить выходку, однако тот заявил, что ничего этого не было, дескать, раздули все.

Тем не менее близкие и коллеги Кокшенова в шоке от поведения Панина. Татьяна Васильева в интервью Пятому каналу эмоционально прокомментировала выходку Алексея.

«И что теперь, я должна сказать, что Панин …, скажите?! Он был … и останется … по жизни! Это его кредо!» — сказала она, употребив на месте многоточий крепкие слова. «Что с него взять?! Недостойно!» — прокомментировал КП поступок Панина Марк Рудинштейн.

Для него, по мнению продюсера, не существует никаких правил и законов, а умерший народный артист, безусловно, не заслуживает сказанных в его адрес слов.

Отметим, что недавно похожим образом оскандалилась Виталина Цымбалюк-Романовская, которая после известий о смерти Юлии Норкиной вдруг решила вспомнить былую потасовку с ней на ТВ. Подписчики пианистки заметили, что относительно покойных так себя не ведут. Однако у экс-супруги Джигарханяна иное мнение.