«Роскошная женщина»: полуобнаженная Смехова в полотенце блеснула фигурой на сене

В свои 52 года актриса поддерживает статус секс-символа отечественного кино.

Поклонники Алики Смеховой не скрывают: актриса театра и кино может дать фору даже более юным коллегам по творческой сцене. В свои 52 года она все также поддерживает статус секс-символа отечественного кино. На личной страничке в Instagram Алика поделилась свежими снимками, представ перед объективом фотокамеры полуобнаженной. Вместо одежды артистка накинула махровое полотенце, прикрыв соблазнительные изгибы звездного тела. Актриса решила оставить поклонникам место для фантазии. После бани Смехова попила чай на импровизированной кровати с соломой и сеном.

«А вы спали на сеновале?!» — обратилась к подписчикам актриса.

Примечательно, что одними из первых свежие снимки Алики оценили ее близкие подруги — экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович и Ольга Кабо. Супруга Николая Разгуляева приходится крестной мамой старшего сына Смеховой — 20-летнего Артема. Еще в мае юноша отметит свой день рождения. Вечеринку по этому случаю Алика устроила за городом, пригласив именитых гостей на дачу.

«Я спала на этом сеновале, дорогая!! Ты роскошная женщина», — похвалила Смехову Анна Семенович. «Чудесно!!» — вторит певице Ольга Кабо.

Мнение близких подруг знаменитости поддержали и верные почитатели Смеховой. Поклонники не смогли остаться равнодушными, увидев в какой прекрасной форме находится артистка.