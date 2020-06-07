«Раздули опять скандал»: Панина пристыдили за бестактность на похоронах Кокшенова

В Москве простились с Михаилом Кокшеновым. Из-за самоизоляции на гражданской панихиде в ритуальном зале Митинского крематория присутствовали только родственники актера и его близкие друзья. Проводить народного артиста России в последний путь пришел и Алексей Панин. Звезда «Жмурок» не поскупился на огромный букет роз и высокопарные слова. Так, в беседе с журналистами 42-летний актер припомнил, как еще десять лет назад совершенно случайно «подрезал» Михаила Михайловича на своем авто. Кокшенов тогда подумал, что это обычный «налет» каких-то мошенников. Панин поспешил извиниться перед народным артистом, заявив, что всегда с глубоким уважением относился к его творчеству.

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Однако на похоронах Михаила Михайловича Алексей подобной учтивости к памяти всемилюбимого актера не проявил. Как пишет «Комсомольская правда», звезда «Жмурок» стал инициатором очередного скандала. Сначала Панин подметил, что на панихиде больше репортеров, чем друзей покойного, а потом, оказавшись в ритуальном зале и вовсе допустил бестактность. Артист пояснил, что всегда считал Кокшенова талантливым актером, но «плохим режиссером». Однако увидев друзей Михаила Михайловича развивать эту тему Алексей не стал. Коллеги и вовсе пристыдили Панина: «Что же ты там устроил?!».

В довершении ко всему, Панин сопроводил свою тираду слезами. Спутница актера как могла успокаивала артиста. Но все безрезультатно.

Позже, когда звезда «Жмурок» покинул территорию Митинского крематория, он открестился от всей этой истории. Заявив, что именно репортеры в очередной раз придумали небылицы.