«Писали всякую чушь!»: падчерицу Урганта затравили за участие в митинге с чернокожим женихом

Еще в прошлом году таблоиды обсуждали личную жизнь падчерицы шоумена Ивана Урганта. Эта история и по сей день у всех на слуху. 19-летняя Эрика Куталиа закрутила роман с однокурсником. Возлюбленный девушки — чернокожий юноша по имени Муса, будучи студентом, сам зарабатывает себе на карманные расходы. Юноша время от времени принимает участие в фотосессиях, выступая в качестве модели.

Падчерица телеведущего неплохо владеет английским. По крайне мере девушка свободно изъясняется со своими подписчиками в Instagram. Уже не первый год Куталиа живет в Нью-Йорке. Родственница Ивана Урганта поступила в школу дизайна Parsons, выбрав для себя курс «современного искусства и фотографии». В этом же учебном заведении Эрика и познакомилась со своим женихом.

Девушка поселилась в общежитии на Манхэттене, с головой погрузившись в студенческую жизнь. При этом Куталия проявляет себя, как настоящая активистка. Вместе с возлюбленным она приняла участие в мирном пикете. Эрика присоединилась к демонстрации, так как не смогла остаться в стороне от акции протеста. Падчерица шоумена поддержала тех, кто выступил с лозунгами против расизма. Напомним, что митинги в Штатах начались после смерти Джорджа Флойда.

Однако Куталиа никак не ожидала, что за участие в акции она столкнется с непониманием и травлей в соцсети. В беседе с «Комсомольской правдой» подписчица Эрики из Нью-Йорка — студентка по имени Ольга рассказала, что она лично пообщалась с возлюбленной Мусы. Падчерица телеведущего также обратилась к фолловерам, предложив им отписаться от ее личного профиля.