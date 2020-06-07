Проститься с покойным Михаилом Кокшеновым смогли только родственники

Из-за самоизоляции проститься с Михаилом Кокшеновым смогли только близкие родственники. Так, в последний путь народного артиста России, в воскресенье, 7 июня пришли проводить его родные. На гражданской панихиде в ритуальном зале Митинского крематория в Москве присутствовала семья Михаила Михайловича. Верные почитатели именитого актера могли только почтить его память молитвой, сообщает «Известия».

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, последние три года Кокшенов жил практически как затворник. Он не поддерживал связь с коллегами, не давал интервью журналистам. Все это время рядом с артистом находились близкие для него люди. Так, за Михаилом Михайловичем ухаживали сразу две его жены: бывшая Елена и нынешняя — Наталья Лепехина. Друзья актера, как впрочем и его поклонники, до сих пор не могут поверить в случившееся. Как уточнял «Пятый канал», последние годы жизни Кокшенов боролся с онкозаболеванием. И это в довесок к тому, что народный артист России перенес два инсульта. Сначала Михаил Михайлович не мог даже разговаривать. После приступа он никого не узнавал, плохо двигался. Только благодаря реабилитации к актеру вернулась речь.

Память ныне покойного артиста почтил и Станислав Садальский. Друг Кокшенова подметил, что ему не хотелось бы произносить банальных речей, утверждая, что с Михаилом Михайловичем «ушла целая эпоха», но это действительно так.