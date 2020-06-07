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«Благодарна, что сохранили зарплату»: Немоляева рассказала о своем финансовом положении

Актриса, как и многие, осталась без дополнительных источников дохода.

«Благодарна, что сохранили зарплату»: Немоляева рассказала о своем финансовом положении
Светлана Немоляева. Фото Global look press

Любопытно, как уважаемые артисты по-разному относятся к своему финансовому положению в период пандемии.

К примеру, на днях на отсутствие денег пожаловалась вдова Николая Караченцова Людмила Поргина. По ее словам, у нее серьезные трудности в финансовом плане из-за отсутствия шоу, за которые она получала дополнительный доход. Правда позже она почему-то забыла про эти тяготы и стала мечтать о скорой поездке в любимую Италию.

Это заявление заслуженной артистки сильно удивило жену Бориса Щербакова Татьяну Бронзову, она заверила, что на 50 тысяч, которые предположительно получает Поргина вполне можно достойно жить.

Теперь свое финансовое состояние прокомментировала народная артистка Светлана Немоляева. Она сказала, что ее семья не пострадала в период пандемии.

«Я очень благодарна своему театру за то, что нам сохранили зарплату. Насколько я знаю, это распространяется на все театры», — заметила звезда.

По словам любимицы публики, она конечно, лишилась заработка в кино, но больше тоскует по ролям, чем по денежному вознаграждению.

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