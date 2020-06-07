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Четыре Преснякова на одном снимке: музыканты сделали редкое фото на празднике

Сыну Натальи Подольской исполнилось 5 лет.

Четыре Преснякова на одном снимке: музыканты сделали редкое фото на празднике
Владимир Пресняков. Фото Global look press.

Сыну Владимира-Преснякова и Наталья Подольской Артемию исполнилось пять лет. В честь этого события родители собрали в своем доме близких и друзей, не забыв про приятелей ребенка.

Певица обнародовала в личном блоге снимок сына в окружении милых подружек в смешном аквагриме. Отметился в Сети и папа Темы. Музыкант опубликовал в Instagram редкий кадр сразу с четырьмя Пресняковыми. На снимке предстает он сам, его отец саксофонист Владимир Пресняков-старший и два сына, именинник Артемий и Никита, рожденный в отношениях с Кристиной Орбакайте.

Напомним, с Натальей Подольской Владимир Пресняков-младший поженился 10 лет назад. А вот с дочкой Аллы Пугачевой певец так и не оформил официально отношения, хотя состоял с ней в гражданских отношениях около 10 лет.

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