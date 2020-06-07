Журналисты узнали, сколько стоит недвижимость Орбакайте и Леонтьева в Майами

Самоизоляция самоизоляции – рознь. Кто-то спрятался от пандемии в однокомнатной хрущевке, а кто-то в собственном доме с бассейном в теплых краях. Так поступил, к примеру, Валерий Леонтьев.

Как пишет Teleprogramma.pro, Валерий Леонтьев в настоящий момент переживает непростое время эпидемии коронавируса в особняке в Майами, площадь его дома здесь равняется 350 кв метров. В нем есть не только бассейн, но и собственная сауна, а также великолепный сад, где можно спокойно подышать соленым океаническим воздухом.

Стоит такой дом около 4 миллионов долларов, и он не единственный у музыканта на атлантическом побережье. Второй особняк Леонтьев сдает в аренду, эта недвижимость стоит «всего» 2 миллиона.

Самоизолировалась со своей семьей в Майами и Кристина Орбакайте. Окна ее квартиры выходят на океан, рядом есть частный пляж, теннисный корт и бассейн. Стоит она примерно 3 миллиона долларов.