«С моей крестницей»: Литвинова запечатлелась с дочерью-гендерфлюидом Ефремова

Недавно 19-летняя дочь актера Михаила Ефремова от Ксении Качалиной Анна-Мария призналась в программе «Секрет на миллион», что собирается жениться на девушке и переехать в Англию.

Для многих это заявление стало потрясением. Однако девушка совершила каминг-аут еще в 2016 году. В личном блоге она сообщила, что является гендерфлюидом, ощущая себя то мужчиной, то женщиной. Было и другое, не менее шокирующее признание.

«Раздвоение личности, глюки, высокий интеллект, нестабильная самооценка», — описала она тогда себя.

Известно, что ее отец Михаил Ефремов спокойно относится к ориентации дочери и не пытается скрыть ее особенность. Как оказалось, моральную поддержку девушке оказывает и ее крестная мать Рената Литвинова.

«Пусть сегодня будет день сильных женщин — 6 июня — с моей крестницей Анной Марией Ефремовой», — написала актриса в личном блоге, обнародовав с ней совместный фотокадр.

Кстати, для многих известие о том, что звезда «Таежного романа» является духовной родственницей согласно христианским обычаям стало полной неожиданностью. Ранее артисты не афишировали этого.