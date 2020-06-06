«Просто красавец»: Альбина Джанабаева впервые засветила лицо младшего сына от Меладзе

41-летняя Альбина Джанабаева впервые засветила лицо младшего сына от Валерия Меладзе Луки. Ранее аудитория артистов была знакома только со старшим наследником пары – Константином. Во многих интервью Альбина рассказывала о характере наследников: так, по ее словам, Костя унаследовал ее характер, поскольку в нем отмечается терпение и умение концентрироваться на мелочах. Лука же более активен, чем очень напоминает ей главу семьи в детстве.

На днях певица вместе с семьей отправилась на прогулку в парк. Артистка вместе с Лукой покормила с берега хлебом выводок местных уток. Сильнее всего знаменитость удивил тот факт, что мама-утка не спешила отвоевать у детей свою часть, заботясь, чтобы малыши наелись сами. Лука от знаменитой родительницы не отставал, бросая птицам съестное.

Многие подписчики Джанабаевой были очень рады наконец-то увидеть мальчика. «Лукошенька просто красавец!», «Какие вы милые! И Альбиночка, и Лукоша! Лучшие! Такие теплые, душевные!», «Замечательные», «Милота», — высказались они.