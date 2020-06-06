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Звездный гость

«Просто красавец»: Альбина Джанабаева впервые засветила лицо младшего сына от Меладзе

Ранее слушатели 41-летней певицы были знакомы только со старшим наследником – Константином.

«Просто красавец»: Альбина Джанабаева впервые засветила лицо младшего сына от Меладзе
Альбина Джанабаева/Фото: globallookpress.com

41-летняя Альбина Джанабаева впервые засветила лицо младшего сына от Валерия Меладзе Луки. Ранее аудитория артистов была знакома только со старшим наследником пары – Константином. Во многих интервью Альбина рассказывала о характере наследников: так, по ее словам, Костя унаследовал ее характер, поскольку в нем отмечается терпение и умение концентрироваться на мелочах. Лука же более активен, чем очень напоминает ей главу семьи в детстве.

На днях певица вместе с семьей отправилась на прогулку в парк. Артистка вместе с Лукой покормила с берега хлебом выводок местных уток. Сильнее всего знаменитость удивил тот факт, что мама-утка не спешила отвоевать у детей свою часть, заботясь, чтобы малыши наелись сами. Лука от знаменитой родительницы не отставал, бросая птицам съестное.

Альбина Джанабаева с сыном Лукой
Альбина Джанабаева с сыном Лукой. Фото: https://www.instagram.com/p/CBD8qG3CNpi/

Многие подписчики Джанабаевой были очень рады наконец-то увидеть мальчика. «Лукошенька просто красавец!», «Какие вы милые! И Альбиночка, и Лукоша! Лучшие! Такие теплые, душевные!», «Замечательные», «Милота», — высказались они.

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