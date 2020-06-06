«Все давно поделено»: экс-жена Кокшенова отреагировала на слухи о его многомиллионом наследстве актера

Актер за свою жизнь обзавелся недвижимостью. Многие предполагают, что на его наследство рассчитывает внебрачная дочка Алевтина Вокрош, но бывшая избранница звезды кино заверила, что борьбы за наследство не будет.

Михаил Кокшенов ушел из жизни 4 июня. Актер не появлялся на публике после того, как перенес инсульт. Последние три года он находился под постоянным наблюдением врачей, но даже длительное лечение не спасло ему жизнь. Артист оставил после себя большое культурное наследие, а также многомиллионное наследство. Как на днях рассказал адвокат Сергей Жорин, у артиста есть квартира в 300 м2 рядом с киностудией «Мосфильм», которая оценивается в 100 миллионов рублей, а также загородной дом.

По мнению юриста, главными претендентами на наследство могут быть его вдова Наталья Лепехина, а также дочери. Мария Кокшенова была рождена в первом браке с Аллой Шавыриной, а 33-летняя Алевтина Вокрош появилась на свет во время романа со стюардессой Ниной Вокрош. По мнению адвоката, внебрачная наследница артиста может претендовать на долю наследства, даже если ее нет в завещании. Однако у девушки, по слухам, были напряженные отношения с отцом.

Вдова Кокшенова готовится к похоронам актера вместе с его бывшей женой Еленой. Хоть в свое время ради новой избранницы артист оставил Елену. Женщины поддерживают теплые отношения. В беседе с журналистами экс-супруга заверила, что завещания никакого звезда кино не оставил.

«У нас нет никакой борьбы за наследство и не будет. Все давно поделено, все имущество — на своих местах. Завещания Михаил Михайлович не оставил. Возможно, это прозвучит нескромно, но мы люди далеко не бедные. Все живем достойно и хорошо. Никому ничего ни от кого не нужно…», — пояснила женщина.

Она без стеснения призналась, что Михаил Михайлович успел подарить ей квартиру в Геленджике и еще одну недвижимость в городе, который она не стала называть. Елена заверила, что артист позаботился обо всех близких. А на слова Жорина она отреагировала достаточно резко. Женщина заверила, что звездный адвокат владеет устаревшей информацией.