Из-за квартиры Шукшиной?: PR-директор Алибасова заявил о пропаже продюсера

PR-директор Бари Алибасова заявил о пропаже продюсера в собственный день рождения. 6 июня супругу Лидии Федосеевой-Шукшиной исполняется 73 года, однако, торжественный день, судя по всему, не задался. Как рассказал журналистам Вадим Горжанкин, связь с продюсером группы «На-На» исчезла ранним утром 4 июня. По предварительным данным, в дом Алибасова на Мерзляковском переулке наведался отпрыск Бари Каримовича – Бари-младший. Именно он, уверен Горжанкин, увез отца в неизвестном направлении и не позволяет позвонить друзьям.

«Сейчас о судьбе продюсера ничего не известно. Сам Бари-младший что-то скрывает и ничего не рассказывает», — подметил Горжанкин.

Тем временем, в Сети пропажу Алибасова связывают со скандальной квартирой супруги Лидии Федосеевой-Шукшиной. Вот уже не первый месяц стороны спорят за право обладания недвижимостью на Бочкова: Алибасов неоднократно обещал жене вернуть апартаменты, отобрав их у Сергея Моцаря. Федосеева же ключей так и не дождалась.

В личном профиле Алибасова в Instagram, тем временем, со стремительной скоростью появляются поздравления от друзей и коллег, что наводит на сомнения о реальности исчезновения Бари Каримовича.