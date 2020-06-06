Эмин после расставания с женой решил отсудить у бывшего бизнес-партнера 17,5 миллионов рублей

Певец Эмин хочет взыскать через суд 17,5 миллионов рублей с бывшего бизнес-партнера. Много лет назад он с предпринимателем из Санкт-Петербурга запустил приложение по обмену вещами и товарами. Благодаря этому можно было поменять, к примеру, телевизор на компьютер, а машину на квартиру.

Через какое-то время музыкант из бизнеса вышел. За бизнес-партнером же образовался серьезный должок. В последние месяцы у певца нет заработков, а большую команду надо содержать. Отсюда и желание вернуть деньги.

Как отметил источник в Пресненском суде столицы, в пользу Агаларова и еще одного его товарища просят взыскать 17 575 000 рублей. Это денежные средства по договорам займов. Также Эмин настаивает на возврате ему госпошлины в размере шестидесяти тысяч рублей, сообщает «СтарХит».

Добавим, что, возможно, этим летом певца ждет еще один громкий процесс – только бракоразводный. Музыкант не так давно заявил, что расстается с моделью Аленой Гавриловой. У них есть совместная дочь Афина. Вместе они были меньше двух лет.