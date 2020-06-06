«Бабушки пенсиями поддержали?»: Наташе Королевой припомнили выход в маске за 350 тысяч рублей

Певица Наташа Королева подверглась травле в соцсетях со стороны хейтеров. Еще в самом начале карантина и пандемии в середине марта она опубликовал пост в Instagram, в котором похвасталась маской от модного дизайнера Татьяны Мельник.

«Девчонки, в сложившейся ситуации наш девиз: «Красоту коронавирус обходи стороной!» Не падаем духом, не унываем! Вот какая у меня маска, красота. Вот артисты всегда остаются артистами. Даже в самых чрезвычайных ситуациях. Хочется красоты. Танюша, спасибо. Очень круто. Очень хорошо». Наташа Королева

Между тем недавно муж певицы культурист Тарзан заявил, что артисты сейчас бедствуют. По его словам, даже пенсионеры получают пособие от государства в отличии от его семьи.

Выяснилось, что маска, в которой блистала Королева стоит 350 тысяч рублей. Хейтеры припомнили ту видеозапись исполнительнице.

«Бабушки пенсиями поддержали после жалоб твоего мужа?» «И дизайнеру, и Наташе немного бы ума. Маска должна быть медицинской, обычной за 30 рублей. А вот ваши возможности, средства и энергию лучше бы направить на помощь людям, оказавшимся в сложной ситуации во время пандемии. Это не то место и время, где нужно блистать.

Артист — он прежде всего должен быть человечным, касаться струн человеческой души, чтобы человек приходил в гармонию с миром. Когда тысячи людей умирают вокруг, когда тысячи врачей отдают свои жизни, когда весь мир в ожидании спасения, когда многие просто не знают, как им выжить, вы занимаетесь такой, извините, тупостью»,

«Видимо людей совсем за дураков держат. Хвастаются такими масками и при этом требуют выплат от государства, так как пенсионерам платят… А они, бедные и несчастные, доход потеряли из-за коронавируса», «Колхозница. Селебрити России — вороны безвкусные. Цепляют на себя все яркое, броское, чтобы блестело и чтобы побольше», — отметили хейтеры.