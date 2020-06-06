Звездные ученицы Этери Тутберидзе разучились стоять на коньках за время карантина

Анна Щербакова и Алена Косторная едва не падали после двухмесячного простоя.

В группе поддержки тренера Этери Тутберидзе в Instagram появились забавные видеозаписи, героями которых стали ее две самые лучшие на сегодняшний день фигуристки – Анна Щербакова и Алена Косторная. На кадрах можно увидеть их первые неуверенные шаги на льду после двухмесячного простоя, вызванного пандемией.

Автором записей стал хореограф Даниил Глейхенгауз. Сама наставница сейчас отбывает двухнедельный карантин после возвращения из США. В Россию она вернулась 31 мая.

К примеру, Анна Щербакова на записи задается вопросом: «Почему так неустойчиво?» Видно, что первые прокаты для нее сродни наказанию. «Мне кажется, что сейчас годы мастерства видны в твоих движениях», — подшутил над юной фигуристкой Глейхенгауз. В какой-то момент Щербакова теряет равновесие и чудом не падает. Она отмахивается и просит ее не снимать.

Примерно такая же картина произошла и с Аленой Косторной. «На лед выходит чемпионка Европы, победительница финала Гран-при. Первые шаги в новый сезон. Алена покажи аксель», — посмеялся Гленхейгауз.

Впрочем, далее на видео можно рассмотреть, что уже спустя неделю спортсменки без проблем исполняют прыжки в три оборота. Они постепенно возвращаются в боевые кондиции.