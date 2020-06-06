«Помощь нужна вам и вашему муженьку»: Шнуров ответил «тете Лере» насчет «переобувания»

Музыкант «перешел на прозу» в дискуссии с Валерий и ее супругом Иосифом Пригожиным.

Музыкант группы «Ленинград» Сергей Шнуров в Instagram ответил певице Валерии и ее мужу продюсеру Иосифу Пригожину. Напомним, что словесная перепалка между звездами длится уже несколько недель.

Все началось с заявления Пригожина о бедственном положении артистов в период пандемии. На это Сергей Шнуров сочинил язвительный стих, в котором высмеял продюсера. При этом он поддел и Валерию. За это Пригожин до сих пор зол на Шнурова и пообещал ему после карантина «мужской разговор».

На днях Валерия подбросила «дровишек в огонь». Она заявила, что Шнуров «переобулся». Якобы он сам ратует за то, чтобы звездам разрешили выступать на заказниках. Она добавила, что певец оказался псевдогероем и совершенно напрасно очернил ее супруга в глазах миллионов поклонников.

«Тетя Лера, помощь нужна вам и вашему муженьку, серьезная, может быть даже медицинская. А людям нужна работа. За что я и выступаю, давно и последовательно».

Сергей Шнуров

Шнуров отметил, что Валерии и Пригожину пора заняться делом и перестать звонить актеру Алексей Панину и цирковому артисту Юрию Куклачеву. Сам он заверил, что собирает сейчас профсоюз, перед которым будут стоять конкретные цели и задачи.