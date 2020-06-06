Мария Машкова призналась, что видела своих родителей вместе всего несколько раз в жизни

Звезда вспомнила свой первый юбилей, когда ей исполнилось десять лет.

Актриса Мария Машкова в Instagram рассказала, как отпраздновала свой первый юбилей. Это было в 1995 году, когда ей исполнилось десять лет.

«Мама была второй раз замужем и на девятом месяце… Тем уникальнее было, что мои мама и папа тем не менее были рядом со мной. Один из немногих раз в жизни, когда я вообще их видела вместе». Мария Машкова

Как отметила Машкова, тогда они жили в коммуналке. К ней в гости пришли десять одноклассников. Отец, знаменитый режиссер и актер Владимир Машков, «подрабатывал» на празднике официантом. Он обслуживал всех гостей вечеринки и спрашивал, кому что подлить и подложить.

По словам актрисы, она отчетливо помнит грустное лицо своей мамы. Именинница в тот день про себя повторяла: «Только не рожай». Машкова боялась, что это обстоятельство испортит ей праздник. Отметим, что Машков всего несколько лет прожил со своей первой женой актрисой Еленой Шевченко.

Свой пост актриса посвятила дочери Стефании, которой исполнилось 6 июня десять лет. «Фуфа! Ты самая крутая старшая сестра, которую я видела в своей жизни и самый верный друг, который встречался мне на пути! И пусть этот день рождения и не будет лучшим в твоей жизни, но он точно будет необычным. Танцуй, Фанька!» — заявила довольная актриса.