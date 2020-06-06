«Мог схватить за рукав и тряхануть»: Боня дала совет дамам, как не превратиться в «забитое существо»

Как отметила телеведущая, нужно поставить себя так, чтобы тебя ценили в доме.

Телеведущая и модель Виктория Боня в Instagram вспомнила свои неудачные «токсичные отношения» с бойфрендом. Она какое-то время встречалась с абьюзером — человеком, который совершает насилие, выходя за рамки допустимого. Как отметила Боня, ее мужчину звали Сергей. Он был не бедным человеком. Однако очень ревнив, что разрушало их отношения.

«Он мог схватить меня за рукав и тряхануть».

Виктория Боня

Как отметила звезда, однажды она поехала с друзьями в кинотеатр. Бойфренд приехал туда заведенным. Она отошла для снимка с тигренком. В этот момент мужчина позвонил. Спросил, где она находится. Вскоре он нашел ее и сильно схватил. Она устроила скандал, что даже ее Сергей испугался.

«Я не конфликтный человек, но я не могла справиться с этой историей. Женщина должна себя поставить так, чтобы ее ценили в доме. Не превращаться в забитое существо. Когда он меня схватил, то это был мощный скандал. Если в вашей семье есть побои, то больше рядом с этим мужчиной не надо появляться. Если мужчина поднимает руку на женщину, то он уже не изменится», — сказала она.

Кстати, как сказала Боня, с Сергеем они вскоре после той истории расстались. Она больше не смогла терпеть к себе такое отношение с его стороны.