«Представляю, что сейчас начнется»: Ольга Орлова разместила откровенный кадр в прозрачном топе

Как отметила ведущая «Дома-2», грань между сексуальностью и пошлостью очень тонка.

Певица и телеведущая Ольга Орлова в Instagram разместила откровенный кадр. Звезда проекта «Дом-2» на снимке сидит в воде в прозрачном топе. При этом без труда можно разглядеть все ее прелести.

«Для каждого человека грань между сексуальностью и пошлостью очень тонка… Считается, если фото не оскорбляет чувства других людей, то это не вульгарно. Но для каждого из нас это очень индивидуально… Интересно узнать ваши мысли об этом. P. S. Представляю, что сейчас начнется».

Ольга Орлова

Пользователи в комментариях в своем большинстве заметили, что звезда очень красиво выглядит. И никакой пошлости они не видят. «Красивое сексуальное фото», «Вы очень красивая», «Красивое тело. Красивое фото. Ничего не начнется», «Лучше смотреть на такие снимки, чем на собак», — заметили пользователи.

Ольга Орлова, как известно, в 2000 году закрутила роман с бизнесменом Александром Кармановым. Ради любимого мужчины и в связи со своей беременностью она покинула группу «Блестящие». В 2001 году на свет появился ее сын Артем. С мужем она развелась в 2004 году. С тех пор замуж телеведущая не выходила.