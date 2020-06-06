«Завидный жених»: 22-летний Дени Байсаров нежно прижался к матери на совместном фото

На фанатской страничке Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в Instagram появилась архивная фотография ее старшей дочери певицы и актрисы Кристины Орбакайте с младшим сыном 22-летним Дени. Напомним, что отцом ребенка является известный чеченский бизнесмен Руслан Байсаров.

На снимке молодой человек нежно обнимает свою мать. Некоторые поклонники отметили, что внук Аллы Пугачевой вырос настоящим красавцем.

«Завидный жених», «Дени, когда у тебя свадьба?» «Какие вы здесь классные. Спасибо за фото», — отметили в комментариях пользователи.

Отметим, что Дени Байсаров уже несколько лет встречается с девушкой по имени Мария. Вместе с ней, к примеру, он появился в прошлом году на юбилее своей бабушки Аллы Пугачевой, которой исполнилось 70 лет. О Марии немного информации. Известно, что девушка учится во МГОМИ и обожает конный спорт. Кстати, сама Маша без ума от Дени. Уже несколько раз она называла его в подписях к фотографиям своей «светлой половинкой».