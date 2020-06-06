Андрей Кончаловский объяснил, в чем различие между эротикой и порнографией

Первое он считает искусством, а второе – эксплуатацией с целью заставить себя заплатить.

Режиссер Андрей Кончаловский в Instagram пояснил, в чем основные различия между эротикой и порнографией. Специально для этого он разместил кадр из картины «Возлюбленные Марии». В этой ленте он выступил режиссером.

Как заметил супруг актрисы Юлии Высоцкой, эротика – это описание или изображение сексуального смысла. При просмотре подобных сцен требуется включать воображение, фантазию. Если идет чтение эротического текста, то это приводит к сопереживанию и будит в читателе чувственное возбуждение.

Порнографию же режиссер считает действием, которое направлено в лоб. Она, как думает режиссер, убивает творческое воображение. Людьми в такие моменты двигает простая животная потребность удовлетвориться. Им очень быстро становится скучно, и они выключают телевизор.