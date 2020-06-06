Эмин Агаларов после расставания с женой заговорил о падениях и взлетах

Музыкант, по слухам, уже не живет с Аленой Гавриловой, которая подарила ему дочь.

Музыкант Эмин Агаларов на своей страничке в Instagram оставил пространный пост, наталкивающий на философские размышления. Он разместил снимок, на котором стоит с грустным лицом и о чем-то думает.

«Главное помнить о том, что любые падения готовят нас к новым взлетам». Эмин Агаларов

Остается только догадываться, что имел в виду известный исполнитель. Пользователи же с новой силой набросились на него и стали спрашивать, что происходит в его личной жизни.

Напомним, что около месяца назад на страничке исполнителя появилось сообщение о расставания с женой моделью Аленой Гавриловой. Причем пост он оставил в день рождения своей тещи. Сама Гаврилова отмечала, что ей нужно время, чтобы разобраться в личной жизни. Позже девушка писала, что их общая с музыкантом дочь Афина живет с ней. При этом азербайджанский певец все время размещает в последнее время снимки с дочкой. Многие пользователи делают предположения, что музыкант забрал наследницу у супруги.