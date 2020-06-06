«Уже переобулся»: Валерия сообщила, что Сергей Шнуров потребовал помощи шоу-бизнесу

Исполнительница пообщалась с одной из своих подписчиц.

Певица Валерия под одним из своих постов в Instagram пообщалась со своей подписчицей и сообщила, что лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров теперь сам требует помощи у государства.

Напомним, что недавно супруг Валерии продюсер Иосиф Пригожин высказался о бедственном положении артистов в период пандемии. В ответ Шнуров сочинил обидный стих, в котором высмеял продюсера. Заодно он поддел и Валерию, чем вызвал гнев Пригожина. Тот уже пообещал в будущем «мужской разговор» музыканту.

Между тем в Сети началась самая настоящая травля Пригожина и Валерии. Под постами знаменитостей все время появляется огромное количество угроз и просьб не плакаться. Подписчики отмечают, что другим сейчас куда сложнее, чем артистам.

Одна из пользовательниц сказала, что после слов о бедствующих артистах Пригожин стал ей противен и душой, в внешне. На это Валерия не сдержалась.