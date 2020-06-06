«Стараюсь держать стиль»: Александр Васильев объяснил, почему не носит спортивные костюмы

Как отметил историк моды, он часто произносит поздравления со свадьбами и юбилеями по скайпу.

Историк моды Александр Васильев, который ведет программу «Модный приговор» на Первом канале, в беседе с коллегой Ариной Шараповой объяснил, почему никогда не носит спортивные костюмы.

Как отметил телеведущий, сегодня мода и пандемия вступили в конфликт. Многие люди стали предпочитать по дому ходить в пижамах, а на улицах в спортивных костюмах. Любопытно, что сам он за данными тенденциями не следует.

«У меня, например, нет спортивного костюма. Я стараюсь держать стиль. А кроме того, мне ведь приходится выходить по скайпу в разных программах».

Александр Васильев

Как отметил историк моды, сейчас, когда пришла пандемия, он часто не прочь подзаработать. Васильев без проблем берется за художественные поздравления на юбилеи и свадьбы.

Естественно, что в спортивном костюме, если она появится перед молодоженами, его просто не поймут. Как сказал историк моды, ему звонят с подобными просьбами состоятельные люди. Ничего постыдного он в этом не видит, сообщает «Комсомольская правда».