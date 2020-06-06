Пелагея и Дима Билан засветили свои дома в новом клипе группы «Би-2»

Звезды отечественной эстрады, среди которых музыканты Пелагея и Дима Билан, приняли участие во флешмобе, придуманном музыкантами группы «Би-2». Рок-исполнители предложили всем своим друзьям исполнить отрывок из их нового сингла «Депрессия».

Пелагея записала слова в своей девичьей гостиной, где все оформлено в пастельных тонах. Что касается Билана, то он спел отрывок из песни на своей даче в подмосковном поселке Рассказовка.

Музыканты из группы «Би-2» уже пообещали, что выложат большое видео со всеми участниками проекта через несколько недель. Надо добавить, что данная композиция популярной группы была записана в 2019 году. Сейчас, в период пандемии коронавируса, она как никогда актуальна.

В тексте, кстати, есть следующие слова: «Выйдем из дома из безнадежной депрессии, как же давно нам не было так весело». Сейчас, когда во многих регионах страны начинают снимать ограничительные меры, можно не сомневаться, что она будет слушаться на ура, сообщает «Комсомольская правда».