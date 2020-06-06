«Данечка, с днем рождения!»: Певцов поделился редким кадром трагически погибшего сына

Звезда картины «Бандитский Петербург» актер Дмитрий Певцов в Instagram разместил снимок своего сына Даниила, который трагически погиб в 2012 году. «Данечка, с днем рождения!» — подписал фото Певцов. Отметим, что 5 июня 2020 года сыну знаменитости исполнилось бы 30 лет.

Даниил Певцов появился на свет от отношений актера с однокурсницей по ГИТИСу Ларисой Блажко. После расставания с женщиной Певцов практически прекратил всякое общение с сыном. В будущем он очень переживал и жалел по этому поводу. Как позже говорил Певцов, он не признавал Даню. И это его грех, за который он будет расплачиваться до конца своей жизни.

Отметим, что перед смертью Даниил Певцов на протяжении девяти дней был в коме. Врачи делали все возможное, но сердце молодого парня остановилось 3 сентября 2012 года.

Добавим, что уже много лет Дмитрий Певцов счастлив в браке с актрисой Ольгой Дроздовой. У них есть совместный сын Елисей, которого родители безумно любят и оберегают.