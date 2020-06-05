«Как чирий»: Муцениеце вспомнила реакцию Прилучного на опубликованные обвинения в насилии

В свое время актер даже предлагал Агате вернуться к нему.

Агата Муцениеце вспомнила реакцию Павла Прилучного на опубликованные обвинения в насилии. Напомним, в начале апреля актриса, воспитывающая двоих детей, вышла на связь с поклонниками с аккаунта своей матери и рассказала, что Прилучный поднял на нее руку, требовал, чтобы она с сыном и дочерью покинула его дом, а также разбил ее мобильный. Сам Прилучный факт случившегося отрицал и посоветовал страждущим знать подробности не лезть в чужую семью.

В пятничной беседе с Екатериной Варнавой в программе «Честный развод» Агата рассказала, как Павел отреагировал, когда узнал, что она вынесла семейные проблемы в публичную плоскость. Тогда глава семьи назвал жену предательницей. Сама Муцениеце о совершенном уже не жалеет, но подмечает, что в какой-то определенный этап жизни начала сомневаться в происходящем.

«Паша отреагировал на то видео плохо. Мне жаль, что моя ситуация вылезла как чирий, но я рада, что об этом теперь говорят по-другому», — подметила она.

Рассказала Муцениеце и о том, что в определенный промежуток времени Павел упоминал возможность к нему вернуться.

«У него была фраза – если ты захочешь вернуться, приходи. Но в моем понимании, полноценных попыток не было», — подытожила Муцениеце.