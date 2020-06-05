Инсульт, реабилитация и рак: за Кокшеновым ухаживали сразу две его жены

Рядом с народным артистом России находилась ее нынешняя избранница Наталья Лепехина и бывшая супруга Елена. Женщины сплотились, чтобы помочь близкому им человеку.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, в пятницу, 5 июня, стало известно о кончине Михаила Кокшенова. Ему было 83 года. Еще в 2017-м народный артист России перенес два инсульта. Дочка актера рассказывала журналистам, что ее отцу стало плохо на улице. Мужчина в одиночестве бродил по улице. Из своей квартиры Михаил Михайлович вышел в домашней одежде, на нем были тапочки. Кокшенов не мог произнести связно свой адрес и выглядел потерянным. Когда его доставили в больницу, то предположения врачей подтвердились. Народного артиста России положили в отделение реанимации. Из-за кровоизлияния в мозг медики приняли решение ввести пациента в состояние медикаментозной комы.

Близким и родственникам актера оставалось только уповать на лучшее и верить в то, что Михаил Михаил сможет выкарабкаться. Тогда врачи сделали практически невозможное. После долгой реабилитации к Кокшенову вернулась речь. Однако последние три года именитый актер жил практически как затворник. Он не общался с прессой, крайне редко выходил на связь с коллегами и друзьями.

Как пишет «Комсомольская правда», за актером ухаживали сразу две его жены — бывшая супруга Елена (в браке с ней Михаил Михайлович прожил больше 20 лет. — Прим. ред.) и нынешняя избранница Наталья Лепехина. Женщины сплотились, чтобы помочь близкому им человеку.

Но на этом все испытания не закончились, перед смертью Михаил Кокшенов страдал от онкологического заболевания, сообщает «Пятый канал». Артист проходил лечение в одном из подмосковных реабилитационных центров.