«Не знаю, где Мишу похоронят»: Садальский напомнил, что родственники Кокшенова покоятся на Новодевичьем кладбище

Станислав Садальский одним из первых выразил соболезнования близким и поклонникам именитого актера театра и кино. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, Михаил Кокшенов скончался в пятницу, 5 июня. Известие о смерти народного артиста России стало полной неожиданностью для его верных почитателей. Однако близкие друзья Михаила Михайловича знали о том, что на протяжении двух лет он боролся с последствиями инсульта.

Так, Садальский признался, что до последнего верил в то, что Михаил Кокшенов сможет пройти реабилитацию и вернется к обычной жизни. По другому, как говорит актер, не могло и быть. Ныне покойного приятеля Станислав называет не иначе как спортсменом, оптимистом, сердцеедом, хохмачом, способным высмеять все и даже свой собственный недуг. Народный артист России знал, что такое самоирония, и всегда появлялся на публике с неизменной улыбкой.

Садальский не может поверить в то, что выдающийся комедийный актер, на счету которого порядка двухсот киноработ, ушел из жизни. Он был украшением любого фильма. С актерской стезей Михаил Михайлович был связан 60 лет. За это время на его фильмах выросло несколько поколений. Поклонники его безмерно любили, а коллеги уважали. Говоря о покойном актере, Станислав подметил, что фраза «уходит эпоха» звучит слишком банально, но это чистая правда.

Соболезнуя близким Кокшенова, артист уточнил, что уходит лучшие, уходят столпы золотого периода отечественного кинематографа и заменить их, увы, некем. Да, и равных им тоже нет.