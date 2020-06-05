Михаил Леонтьев о смерти Юлии Норкиной: «Она была совершенно живая»

Главный редактор «Однако» Михаил Леонтьев шокирован смертью ведущей «Радио Комсомольская правда» Юлии Норкиной. О смерти журналистки в пятницу, 5 июня, сообщил ее супруг – журналист Андрей Норкин. Что стало причиной случившегося, пока неясно.Похоронена Норкина, по информации мужа, будет на Новодеревенском кладбище в подмосковном Пушкино.

Одним из первых о трагической кончине Норкиной узнал опытный журналист Михаил Леонтьев. В разговоре с «Радио Комсомольская правда» он признался, что до сих пор не может поверить в такой исход событий.

«У меня нет слов. Это неожиданно. Она была совершенно живая, ярчайший человечек. Пара такая была блестящая, гармоничная!», — эмоционально высказался Леонтьев.

Отметил Михаил и высокий профессионализм Норкиной как ведущей.

«Она была гармоничная с точки зрения эфиров. Просто потрясающая! Я даже не готов это, честно говоря, обсуждать, потому что это просто шок. Очень жалко Андрюшу», — подытожил он.