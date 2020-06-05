Гарри Галкин попросил отца перекрасить замок в деревне Грязь

Как отметил юморист, надо будет попробовать это сделать.

Телеведущий Максим Галкин в Instagram разместил очередной смешной ролик, посвященный своим детям. В этот раз в центре внимания оказался его шестилетний сын Гарри. Вместе с отцом и сестренкой Лизой он вышел на прогулку.

На кадрах, опубликованных супругом Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой, можно увидеть, как вместе с детьми он движется вдоль своих владений. При этом погода не самая лучшая. Только что прошел дождь.

«Папочка, если бы ты перекрасил замок. Он бы тогда был весь черный и страшный. Ты бы вышел такой на крышу и сказал: «Ха-ха-ха». Это мой замок!» — сказал Гарри.

Сам Максим Галкин кратко прокомментировал неожиданный порыв сына: «Надо будет попробовать».

При этом он поставил забавный хештег: «Граф Дракула Ершовского поселения».

Отметим, что Максим Галкин с завидной регулярностью размещает записи со своими детьми. А вот его супруга Алла Пугачева в кадры попадает очень редко. Примадонна — небольшая любительница рассказывать о личной жизни, в отличие от мужа.