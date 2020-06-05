«Клопов и тараканов у меня нет»: Брухунова отрицает, что в ее квартире был работник дезинфекции

Накануне в СМИ появилась информация о том, что 74-летний сатирик Евгений Петросян и его 31-летняя супруга Татьяна Брухунова не живут вместе. Ссылалась при этом пресса на слова работника службы дезинфекции, который побывал в квартире девушки и не заметил никаких следов пребывания артиста – зубная щетка одна, ни тапочек, ни халата, и даже ребенка нет, о котором писали журналисты зимой.

Брухунова отреагировала на эту информацию. На своей страничке в Instagram девушка ответила, что это все — выдумки, не имеющие ничего общего с действительностью:

«Вы всерьез подумали, что я могу впустить в дом каких-то дезинфекторов? Клопов и тараканов у меня нет. От коронавируса дезинфекцию по квартирам не проводят. Спуститесь с небес на землю», — парировала Брухунова подписчице.

Супруга Петросяна уверена, что эти новости распускают по чьему-то заказу. Она уверена, что сейчас является объектом нападок в СМИ потому, что кому-то это выгодно. При этом девушка жестко реагирует на критику и требует к себе уважения.