Не оправился после инсульта: в возрасте 83 лет умер актер Михаил Кокшенов

Умер народный артист России Михаил Кокшенов. Ему было 83 года. О смерти звезды сообщила его близкая подруга поэтесса Любовь Воропаева. Пост о трагическом событии появился на ее страничке в социальной сети «Фейсбук» в пятницу, 5 июня.

За свою жизнь Михаил Кокшенов сыграл в огромном количестве известных и очень популярных картин. Одной из самых ярких ролей стала картина «Спортлото-82», где он воплотил образ охотника за легкими деньгами Степана.

Михаил Кокшенов был трижды женат. От первого барка от стюардессы, которая была младше его на 20 лет, у актера дочь Алевтина Вокрош. Известно, что она трудится журналистом.

Второй женой Кокшенова была ассистент режиссера Елена. Детей в этом барке не было. С 2007 года он жил вместе с предпринимателем Натальей Лепехиной. Несколько лет назад актер перенес инсульт. Он перестал появляться на публике. По неподтвержденной информации, в последнее время он лечился от онкологии.