Долгов на 347 тысяч рублей: Анастасия Волочкова возглавила список звезд, не заплативших налоги

Балерина Анастасия Волочкова возглавила список звезд, которые не платят налоги. У нее обнаружилось сразу 12 задолженностей на общую сумму в 347 тысяч рублей. Больше всего танцовщица должна по транспортному налогу. Сумма – 123 тысяч рублей. Кроме того, она по каким-то причинам не оплатила квартплату за свое жилье в Москве. Здесь образовалась немаленькая цифра в 113 тысяч рублей. Также танцовщица должна за квартиру в Санкт-Петербурге – 48 тысяч рублей и за земельный участок в Подмосковье – 28 тысяч.

Любопытно, что задолженности образовались далеко не вчера. По ним уже только пенями накапало порядка семи тысяч рублей.

Нашлись долги и у звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк. Всего на сумму в 46 тысяч рублей. В основном это не оплаченный транспортный налог (28 тысяч рублей). Также оказался неоплаченным земельный налог на участки в Крыму и Карачаево-Черкессии.

В черном списке и еще несколько звездных фамилий. Среди них, к примеру, бывшая звезда «Дома-2» Виктория Боня (231 тысяча рублей), рэпер Тимати (163 тысячи), музыкант Джиган (59 тысяч) и супруг звезды «Дома-2» Ксении Бородиной бизнесмен Курбан Омаров. Он должен государству 24 тысяч рублей, сообщает «Комсомольская правда».