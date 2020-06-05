«Угадаете, где Кирюша, а где Варя?»: Ирина Слуцкая разместила снимки дочерей от разных мужей

Как отметила прославленная фигуристка, ей порой кажется, что ее девочки - близняшки.

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая в Instagram разместила два снимка, которые были сделаны с разницей почти в десять лет. На одной фотографии изображена ее дочка Кира, которой нет еще и годика, а на второй дочь Варвара. Она появилась на свет в октябре 2010 года.

«Когда смотришь на фото моих девочек, кажется, что у меня близняшки. «Угадаете, где Кирюша, а где Варя?» Ирина Слуцкая

Любопытно, что пользователи так и не смогли сойтись во мнении, где на фотографии Кира, а где Варя. «Клонов рожаете?» — спросила одна из подписчиц Ирины Слуцкой. Девочки и правда очень похожи.

Напомним, кроме двух дочерей в семье Ирины Слуцкой также есть сын Артем. Он появился на свет в 2007 году. Двух старших детей фигуристка родила от тренера по физкультуре Сергея Михеева. После семнадцати лет счастливого брака пара для многих неожиданно распалась. Чуть меньше двух лет назад Ирина Слуцкая вышла замуж за бизнесмена Алексея Говырина. Кстати, у предпринимателя от первого брака также есть дети – сын и дочь.