«Юльчонка больше нет»: умерла супруга телеведущего Андрея Норкина

Известный российский телеведущий Андрей Норкин в Instagram сообщил о смерти своей супруги ведущей радио «Комсомольская правда» Юлии.

«Юльчонка больше нет. Здесь, в этом мире, в котором она спасала не только ежиков, но, в основном, людей». Андрей Норкин

Как отметил Андрей Норкин, все друзья и коллеги смогу проститься с Юлией Норкиной 6 июня. Ее похороны пройдут на Новодеревенском кладбище в Пушкино.

Известный телеведущий добавил, что прощание состоится в 13.30 по местному времени. Андрей Норкин не сообщил, что стало причиной смерти его любимой супруги. Между тем, известно, что она скончалась скоропостижно. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Отметим, что Андрей и Юлия Норкины были вместе с 1992 года. В свое время они в тандеме вели эфиры на «Эхо Москвы» и «Говорит Москва». От предыдущих отношений у Юлии есть сын Александр. В браке у звезд родилась дочь Александра. Также известно, что чета Норкиных усыновила в разное время двух детей.