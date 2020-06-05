«Девочку воспитывать сложнее, чем мальчика»: Эмма Малинина высказалась о наследниках

Как отметила супруга музыканта, у дочери поменялись взгляды на жизнь и будущую профессию.

Жена певца Александра Малинина Эмма в прямом эфире Instagram пообщалась со своими поклонниками. Многих, конечно, интересовало, насколько ей тяжело воспитывать детей. Напомним, что у четы Малининых подрастают близнецы Фрол и Устинья. Им в этом году исполнится уже по 20 лет.

«Девочку воспитывать сложнее, чем мальчика. С мальчиком проще: его можно отдать в спорт, внушить ему мысль о том, что надо быть сильным, обеспечивать себя. А вот с внутренним миром девочки все сложнее. Тут нужно соблюсти баланс, чтобы быть девочке и другом, и мамой». Эмма Малинина

По словам Эммы, которая много лет работает врачом, ее дочь в детстве также интересовалась медициной. Она рассчитывала, что наследница поступит в медицинский вуз. Однако с годами у Устиньи поменялись увлечения. Сейчас она уже хочет пойти по стопам звездного папы.

Как считает Эмма Малинина, переубеждать дочь самое последнее, что она будет делать. Она думает, что если начать давить на Устинью, то это может испортить ей жизнь.