«Дочь-дочь»: Константин Богомолов поделился кадром подросшей наследницы от Дарьи Мороз

Анне в этом году исполнится уже десять лет.

Режиссер Константин Богомолов в Instagram опубликовал кадр своей наследницы и единственной дочери Ани. Девочке сейчас девять лет. Ребенок у популярного режиссера появился в браке с актрисой Дарьей Мороз.

Надо сказать, что Аня за последнее время заметно подросла. Некоторые поклонники считают, что она больше похожа на нынешнего мужа светской львицы Ксении Собчак, а некоторые утверждают: Аня – копия мамы.

«Дочь-дочь», — кратко подписал снимок Богомолов.

Про дочь Богомолова и Мороз известно, что она учится в немецкой школе при посольстве Германии в России. Кроме того, девочка занимается большим теннисом и посещает музыкальную школу. Аня растет разносторонним ребенком и, несмотря на расставание родителей, в любви.

Напомним, что Богомолов и Мороз официально объявили о расставании в 2018 году. Примерно через год режиссер женился на Ксении Собчак. Свадьба получилась очень яркой и запоминающейся. Чего стоит только один заезд на катафалке молодоженов в ЗАГС.