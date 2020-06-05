«В двух словах – все хорошо»: 54-летний Радзюкевич счастлив с женой, которая младше на 17 лет

Актер Эдуард Радзюкевич, которому сейчас 54 года, в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своей семье. Он в 2003 году женился на студентке ГИТИСа, где в те годы преподавал, Елене Юровских. В браке они счастливы уже 17 лет. У них есть совместный сын Георгий.
«Личное и интимное должно, безусловно, быть у человека. Я очень мнительный в этом отношении. Оберегаю личное. Я туда никого не допускаю. Я больше люблю говорить о друзьях, про работу. В двух словах – у нас с женой все хорошо».
Как отметил актер, сын, когда появился на свет, полностью изменил его жизнь. К примеру, вот уже почти 16 лет Радзюкевич не пьет.
«Прощание с алкоголем совпало с рождением сына. Меня тогда спасла жажда жизни, потому что до этого много пил. Я благодарен сыну, что навсегда закончил с одной из самых пагубных привычек, с пьянством. Я как-то пришел после спектакля домой. Он тогда только родился. Подошел к кроватке. Посмотрел на него и мне стало стыдно.
Потому что никогда в своей жизни я не видел своего отца пьяным. Никогда! Я посмотрел на сына и сказал: «А почему он должен смотреть на мою пьяную рожу и слушать пьяный бред?». И я завязал. Я лег в клинику и зашился. Уже 16 лет, как я не пью. Ни капли. Благодаря сыну. Он никогда не видел меня пьяным», — заметил актер.