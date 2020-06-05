«В двух словах – все хорошо»: 54-летний Радзюкевич счастлив с женой, которая младше на 17 лет

Актер Эдуард Радзюкевич, которому сейчас 54 года, в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своей семье. Он в 2003 году женился на студентке ГИТИСа, где в те годы преподавал, Елене Юровских. В браке они счастливы уже 17 лет. У них есть совместный сын Георгий.

«Личное и интимное должно, безусловно, быть у человека. Я очень мнительный в этом отношении. Оберегаю личное. Я туда никого не допускаю. Я больше люблю говорить о друзьях, про работу. В двух словах – у нас с женой все хорошо». Эдуард Радзюкевич

Как отметил актер, сын, когда появился на свет, полностью изменил его жизнь. К примеру, вот уже почти 16 лет Радзюкевич не пьет.