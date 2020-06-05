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«Злые языки говорили, что наш брак ненадолго»: Пригожин поздравил жену с топазовой свадьбой

Пара поженилась 16 лет назад.

«Злые языки говорили, что наш брак ненадолго»: Пригожин поздравил жену с топазовой свадьбой
Валерия и Пригожин отметили топазовую свадьбу/http://globallookpress.com/

Продюсер Иосиф Пригожин в Instagram поздравил свою жену певицу Валерию с топазовой свадьбой. Звезды уже 17 лет вместе и 16 лет женаты. При этом, надо сказать, за эти годы их много раз разводили, но они по-прежнему счастливы.

«Солнышко мое, со знаменательным днем нас! 17 лет вместе и 16 лет назад была наша свадьба. Злые языки тогда говорили, что наш брак ненадолго».

Иосиф Пригожин

Многие поклонники поздравили пару со знаменательным днем. «Вы пример любви и вам завидуют», «Вы прекрасны! Злых языков не слушайте. У вас любовь. И как говорит наш дедушка: «Порядок в голове! Порядок и в жизни». У вас порядок везде». «Семнадцать лет. Только начало пути! Совсем молоденькие. Одним словом – молодожены», — отметили в комментариях пользователи.

Добавим, что ранее в одном из интервью Валерия рассказывала: ее сердце пытался завоевать в свое время после расставания с продюсером Александром Шульгиным поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров. Но исполнительница выбрала не самого приметного в те годы Пригожина. Кстати, на двоих у певицы и продюсера шестеро детей. А вот совместных наследников нет.

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