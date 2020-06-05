«Парням вскружит голову!»: появились снимки Лизы Галкиной в свадебном платье

Несколько лет назад девочка принимала участие в модной фотосессии.

На фанатской страничке дочери певицы Аллы Пугачевой Лизы Галкиной в Instagram появилась архивная фотография девочки, которая была сделана несколько лет назад. На снимке Лиза Галкина в фате и свадебном платье. В руках у дочери телеведущего Максима Галкина букет невесты. Тогда она приняла участие в модной фотосессии.

В комментариях многие поклонники взорвались восторженными отзывами. «Скольким парням это девочка вскружит голову!» «Платье – просто супер. И Лизочка — супер», «Лиза становится все больше походить на Аллу», «На Лизочке все наряды хороши. Лизок украшает», — заявили в комментариях пользователи.

Отметим, что сейчас Лизе Галкиной шесть лет. У нее огромная армия поклонников в Сети. Многие пользователи просто восхищены девочкой за ее непосредственность и смешные высказывания.

Кстати, телеведущий Максим Галкин регулярно выкладывает в соцсетях снимки и видеозаписи со своими наследниками. Эти записи собирают тысячи лайков и комментариев.