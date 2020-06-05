«С таким мужем ничего не страшно»: Валерия и Иосиф Пригожин отметили топазовую свадьбу

Певица Валерия в Instagram тепло и нежно поздравила своего мужа продюсера Иосифа Пригожина с топазовой свадьбой. Вместе они уже 16 лет.

«Пятого июня день рождения нашей семьи. Нам уже 16 лет. Время летит, но вместе с таким мужем ничего не страшно. Спасибо, любимый, за твою надежность и неугасающие чувства». Валерия

Отметим, что в последнее время Пригожин и Валерия подверглись травле. Всему виной неосторожное высказывание супруга исполнительницы. Пригожин заявил о бедственном положении артистов на карантине, которые остались без привычных заработков. В ответ пользователи посоветовали звездам не плакаться. Накоплений у них, как отмечали некоторые столько, что хватит на три поколения.

Особенно рьяный спор у Пригожина разгорелся с музыкантом Сергеем Шнуровым. Тот написал обидный стих, который «посвятил» продюсеру и его супруге. Позже Пригожин просил Шнурова принести извинения его жене, которую, как он посчитал, лидер группы «Ленинград» несправедливо обидел.