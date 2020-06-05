«Как красиво! Моя работа»: муж Полины Гагариной похвастался снимком Веры Брежневой

Фотограф Дмитрий Исхаков, по слухам, разводится со своей звездной супругой.

Модный фотограф Дмитрий Исхаков в Instagram опубликовал снимок певицы Веры Брежневой, жены продюсера Константина Меладзе.

«Как красиво! Моя работа», — похвастался супруг певицы Полины Гагариной.

На фотографии Вера Брежнева действительно просто восхищает своей элегантностью и красотой. Она стоит у окна в черном платье.

Любопытно, что некоторые подписчики не поняли порыва Дмитрия Исхакова. Фотографию с Брежневой он разместил глубокой ночью.

«Не спится вам, Дмитрий!» «Ночка бессонная выдалась», «Красота спасет мир. Вера Брежнева, конечно, просто восхитительна», — написали пользователи.

Отметим, что в последние месяцы ходят активные слухи, что Дмитрий Исхаков расстался со своей супругой Полиной Гагариной, которая несколько лет назад родила ему дочь Мию. Сами звезды от каких-то комментариев на этот счет отказываются. Заметим, что Исхаков зарабатывает в разы меньше своей звездной супруги. Не исключено, что именно этот факт повлиял на их расставание.