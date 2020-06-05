«Ждем лето!»: Джиган на крыльце семейного особняка сфотографировался с дочками от Самойловой

Музыкант Джиган в Instagram опубликовал снимок, на котором он изображен в компании своих дочек от модели Оксаны Самойловой. Фотография была сделана на крыльце их семейного особняка. На снимке рэпер в спортивном костюме. Две старшие дочки в черных косухах и трениках, а младшая Майя в бархатном кардигане.

Интересно, что на страничке Оксаны Самойловой появился подобный снимок. Правда, вместе с ней на фотографии еще и младший сын Давид.

Отметим, что в последнее время Джиган не похож сам на себя. Он превратился в примерного семьянина и любящего отца семейства. Поклонники, конечно, догадываются, чем вызваны такие перемены.

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Сейчас музыкант всеми способами намерен вымолить прощение у супруги. Как известно, после рождения Давида он вел себя неадекватно. Пил прямо при детях, оскорблял супругу. В итоге рэпер оказался в американском рехабе. После возвращения в Россию он продолжил вести себя странно. К примеру, закатывал вечеринки на карантине. Самойлова не так давно рассказывала, что подала заявление на развод.