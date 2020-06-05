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Звездный гость

Прохор Шаляпин пять раз безуспешно пытался попасть на «Фабрику звезд»

Лишь с шестой попытки музыкант был принят на проект.

Прохор Шаляпин пять раз безуспешно пытался попасть на «Фабрику звезд»
Шаляпин безуспешно пять раз пытался прорваться на "Фабрику звезд"/http://globallookpress.com/

Лина Арифулина во время прямого эфира в Instagram с телеведущей Яной Чуриковой рассказала об интересных деталях проекта «Фабрика звезд». Она, напомним, была продюсером шоу в первых пяти сезонах. Именно Арифулина отвечала за номера и творческие эксперименты всех участников.

Как отметила Лина Арифулина, у нее не сложились отношения с музыкантом Прохором Шаляпиным. Он с первого сезона пытался прорваться на проект, но она ему пять раз отказывала. Попал на шоу он лишь в шестую «Фабрику звезд», когда Арифулина ее уже покинула.

Как сказала Арифулина, однажды они лицом к лицу столкнулись с Шаляпиным. Он высказал все, что о ней думает. Певец, что вполне естественно, критиковал продюсера. Считал, что она затаила на него какую-то обиду. Сама она до сих пор уверена, что поступила тогда правильно.

Также она отметила, что во время проекта рэпер Тимати подходил к ней и говорил: «Лина, я готов дать денег на свой номер». Он хотел сделать его более красочным. В ответ она отвечала, что это нереально. Сколько выделят из бюджета шоу, столько они и потратят.

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