«Сынок, с днем рождения!»: Валитова поделилась редкими кадрами сына от Кокорина из роддома

Гражданская жена футболиста «Сочи» Александра Кокорина Дарья Валитова в Instagram опубликовала кадры, которые были сделаны в день рождения их общего сына Майкла. Ребенок появился на свет 4 июня 2017 года. Ему исполнилось уже три года.

На фотографиях крохотный Майкл находится в роддоме. Он только появился на свет.

«Самый главный день 04.06.2017. Сынок, с днем рождения!»

Дарья Валитова

Отметим, что с днем рождения Майкла и его маму с папой поздравили жены других футболистов. К примеру, под снимком отметилась супруга «товарища по несчастью» Кокорина Павла Мамаева. «Какой сладкий! С днем рождения!» — написала Алана Мамаева.

Оставила свой комментарий и бывшая жена форварда санкт-петербургского «Зенита» Александра Кержакова Милана Тюльпанова. «Поздравляю!» — написала девушка.

Отметим, что в этом году Кокорин смог отпраздновать день рождения вместе со своим сыном. Он отбыл часть своего срока в колонии вместе с Павлом Мамаевым и был отпущен на свободу несколько месяцев назад.