«Не прекращал работать»: Эмин переболел коронавирусом

Сейчас находящийся на грани развода певец и продюсер намерен вернуться к привычной жизни.

Заявивший о разводе с моделью Аленой Гавриловой Эмин Агаларов переболел коронавирусом. Об этом 40-летний исполнитель рассказал оперному певцу Юсифу Эйвазову во время прямого эфира в Instagram. Долгое время артист скрывал от общественности сей факт, чтобы не множить и без того бесчисленные слухи вокруг своей персоны, однако на днях все-таки решился признаться.

Агаларов назвал заболевание «новым опытом» и подметил, что из-за болезни вынужден был ютиться дома в одиночестве целых две недели.

«Я никогда один не был дома в жизни! Встретился с самим собой впервые за 40 лет», — улыбнулся он.

Сейчас Агаларов полностью реабилитировался после болезни. Серьезных последствий, о которых зачастую предупреждают медики, лично Эмин на себе не ощутил. Главное, что радует артиста в сложившейся ситуации, — выработавшиеся антитела, которые, он уверен, позволят ему защититься от повторного заражения.

Многодетный отец предполагает, что заразиться он мог во время рабочих разъездов. Выяснилось, что на самоизоляции Агаларов не прекращал трудиться.

«Я весь период не прекращал работать и общаться с людьми. Не всегда в маске, понятное дело, здоровался с кем-то по привычке. Скорее всего, тогда и заболел», — подчеркнул он.

Сейчас же Агаларов мечтает как можно быстрее увидеть своих детей. С наследниками Эмин поддерживал связь дистанционно, но теперь рассчитывает встретиться лично.