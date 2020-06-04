Остался без принтера и гарнитура: суд отклонил апелляцию Сергея Жигунова на арест его вещей

Мосгорсуд отклонил апелляцию 57-летнего «гардемарина» Сергея Жигунова на арест его вещей. Напомним, актер вот уже длительный период пытается закрыть образовавшиеся долги: в свое время Сергей взял кредит в одном из отечественных банков. После того, как актер не смог закрыть займ, профильные органы арестовали недвижимость Жигунова. Так за год он лишился столичной квартиры, дома, гаража и других атрибутов. Когда же выяснилось, что и этих денег не хватает, приставы забрали вещи, которые Жигунов хранил в доме на Мосфильмовской улице, в списке оказались гарнитур, принтер, компьютер и другая мебель.

Сам Сергей с подобным подходом не согласился и подал иск в исполнительный орган власти с требованием признать изъятие вещей недействительным. Тогда Жигунов мотивировал этот факт тем, что никому входить в помещение не разрешал. В четверг, 4 июня, суд в обжаловании отказал.

«Суд оставил апелляцию Жигунова С.В. без удовлетворения», — приводит слова представителей «Комсомольская правда».

Несмотря на финансовые трудности, Жигунов общаться с журналистами не спешит. Ранее на личной странице в Instagram актер заявил, что посвящать всех вокруг в свои проблемы не намерен, предпочитая разобраться с ними самостоятельно.