Шестнадцатилетняя красавица-дочка Олега Газманова успешно сдала экзамены в Риме

Жена музыканта Олега Газманова Марина Муравьева в Instagram опубликовала снимок со своей красавицей-дочкой. Марианне сейчас 16 лет.

«Как же восхищаюсь тобой, доча! Получила диплом об окончании девяти классов, сдав ОГЭ и заканчиваешь школу в Риме. Десятый класс на английском языке. Иметь возможность быть человеком мира — это впечатляет. Лишь бы мир не захлопнул перед нами двери». Марина Муравьева

Напомним, что Марина Муравьева – вторая жена Олега Газманова. Их отношения начались в 1997 году. Спустя шесть лет они сыграли свадьбу. Марианна появилась на свет в декабре 2003 года. Певец посвятил своей наследнице одну из своих самых красивых композиций «Доча».

Кроме того, у Олега Газманова от первого брака есть сын Родион. Он пошел по стопам отца. Также артист усыновил сына Марины Муравьевой от предыдущих отношений Филиппа. Молодой человек учится в Великобритании. Ранее Газманов признавался, что ждет с нетерпением, когда у него появятся внуки.